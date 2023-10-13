العرض العالمي الأول لفيلم «كل سنة مرة» في مهرجان الفيلم المغربي بمدينة وجدة

يقام العرض العالمي الأول للفيلم الروائي القصير التونسي «كل سنة مرة» في مهرجان الفيلم المغربي بمدينة وجدة المغربية، في الفترة من 20 وحتى 25 من أكتوبر الجاري.

تفاصيل فيلم كل سنة مرة

الفيلم من إنتاج مجدي الحسيني وإخراج علي مروان الشكي وسيناريو أحمد الأندلسي وبطولة كل من لطيفة القفصي وأحمد الأندلسي، وتدور أحداثه حول «الأسعد»، وهو شاب في الأربعين من عمره، يعمل بائعا متجوّلا يلتقي بامرأة مسنّة هي «عائشة» وقد أضاعت ابنتها في طريق العودة إلى المنزل، فيقرر مساعدتها وينطلق في رحلة البحث عنها.

المخرج علي مروان الشكي، من مواليد أكتوبر 1991، وعمل مخرجا منفّذا في العديد من الأعمال التونسية على غرار مسلسل «شورب» و مسلسل «قلب الذيب»، والأعمال العربيّة على غرار السلسلة الهزلية الجزائرية «عاشور العاشر» والمسلسل التاريخي السّعودي «شرار»، والأعمال الغربية نذكر الفيلم الوثائقي «برباشة» للمخرجة الأمريكيّة إيمي وليام Amie williams، والمسلسل الروسي «trader» للمخرج الإنجليزي أنتوني وولر Anthony Waller.

مجدي الحسيني، هو منتج تونسي مقيم بالإمارات، أنتج من قبل عدة أفلام طويلة منها، «زريعة ابليس، خاتم عليسة، أولاد الحي في دبي، وسفاح نابل» والأخير حقق نجاحا كبيرا في قاعات السينما التونسية وقت عرضه.