أفضل أدعية لأهل فلسطين والقدس.. اللهم انصرهم وارزقهم القوة والصبر

يتابع الجميع الأحداث التي تدور على الأراضي الفلسطينية وما تتعرض له من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أثار تعاطف كثير من الناس حول السكان المدنيين في غزة وعدد من المناطق الأخرى، التي تتعرض للقصف، والدعاء لأهل فلسطين والقدس من أفضل الأعمال التي يمكن أن نقدمها لهم، ونرصد في السطور التالية أدعية لأهل فلسطين والقدس يمكن الاستعانة بها.

أدعية لأهل فلسطين والقدس

ولا يوجد صيغة محددة في أدعية لأهل فلسطين والقدس، لكن يمكن الدعاء للأشقاء في فلسطين والقدس بعدد كلمات كما وردت في كتب الأدعية المأثورة، منها:

- اللهم حرر فلسطين، والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، وكن يا الله عوناً لإخواننا في فلسطين.

- اللهم انصرهم، وارزقهم القوة والصبر، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم من رحماتك، اللهم داوِ جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبّل موتاهم، اللهم رد إليهم شبابهم الأسرى، يا رب يا الله.

- اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة الغاصبين المعتدين.

- اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.

صيغ للدعاء لفلسطين

وهناك صيغ أخرى يمكن الاستعانة بها في أدعية لأهل فلسطين والقدس منها:

- اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين. اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم برداً وسلاماً يا أرحم الرّاحمين.

- اللّهمّ إنّي أسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك وفرّقت به بين الحقّ والباطل، حتّى أقمت به دينك وأفلجت به حجتك، يا من هو ولي ذلك والقادر عليه.

- اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائداً إليهم.

- اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.