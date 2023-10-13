الأحد.. انطلاق برنامج لحث ذوي الهمم على المشاركة بالانتخابات ضمن مبادرة «صوتك حق»

لحث ذوي الإعاقة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وفي إطار التعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة، تم تدشين برنامج التثقيف السياسي لذوي الإعاقة وذويهم لحثتهم على المشاركة في الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتقام الفعالية ضمن مبادرة «صوتك حق»، يوم الأحد 15 أكتوبر الساعة الرابعة والنصف عصرًا فى المسرح الكبير فى المركز الأولمبي بالمعادي، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومستشارين الهيئة الوطنية للإنتخابات، وذلك بحسب ما أكدته الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريح خاص لـ«الوطن».

حث ذوي الهمم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن وزير الشباب والرياضة سيلقي كلمته والتي ستبرز دور ذوي الهمم في المجتمع ودورهم الكبير في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

إطلاق مبادرة «صوتك حق»

وكان المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أطلق مبادرته التوعوية «صوتك حقك» لحث الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في إطار التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات وتفعيلًا أيضًا للتعاون القائم بين المجلس ووزارة الشباب والرياضة وبهدف حث الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة حقوقهم في المشاركة السياسية، وتماشيًا مع أدوار المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في التوعية، واستعدادًا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.