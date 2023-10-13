أردوغان: أرسلنا طائرة مساعدات لغزة وننسق مع مصر لنقلها من العريش

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وصمة عار، لافتًا إلى أن تركيا أرسلت طائرة تحمل مساعدات إلى مصر لنقلها إلى غزة، مشيرًا إلى أن قرار عدم إدخال المواد الأساسية إلى غزة وصمة عار على جبين من أصدر هذا القرار.

أرسلنا طائرة تحمل مساعدات إلى العريش المصرية لنقلها إلى غزة

واكد أردوغان أنهم أرسلوا طائرات مساعدات للعريش لايصالها لغزة قائلًا: «أرسلنا طائرة تحمل مساعدات إلى العريش المصرية لنقلها إلى غزة، وسننسق مع مصر وسنرسل المزيد من المساعدات لقطاع غزة».

واستنكر أردوغان تعامل الغرب مع العدوان على الشعب الفلسطيني مضيفًا: «إذا كان لدى الغرب أدنى احترام لحقوق الإنسان فعليه أن يناقش أنواع المساعدات الواجب إرسالها إلى غزة».

لابد من قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تتفاوض مع جميع الأطراف بشكل مكثف من أجل إطلاق سراح الرهائن، وأنه لا مجال لإحلال السلام في الشرق الأوسط بمعزل عن قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967.