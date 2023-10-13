فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي» يتصدر المركز الأول في إيرادات السينما أمس

حقق فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي» إيرادات عالية في دور العرض السينمائي، أمس، إذ تصدر قائمة الأفلام المعروض في دور العرض.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان: احتل فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي» المركز الأول في إيرادات السينما، أمس، محققا 503 آلاف و307 جنيهات.

أبطال فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»

فيلم ڤوي ڤوي ڤوي جرى ترشيحه لتمثيل مصر في الأوسكار وهو من إخراج وتأليف عمر هلال وإنتاج محمد حفظي، بطولة نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبدالعظيم، حجاج عبدالعظيم، وظهور خاص للفنانة بسنت شوقي.

قصة فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»

تدور قصة فيلم ڤوي ڤوي ڤوي المأخوذة من أحداث حقيقية، في عام 2013 في مصر، يجد الشاب حسن نفسه أمام فرصة إعلان عن فريق كرة قدم للمكفوفين وهو شخص معافى ويقرر أن يخوض المغامرة، وينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.