أحمد عبدالسلام يكتب.. مَن يردّ الشتاء حين يدق الأبواب؟!  

لأنه ضيفٌ عزيزٌ لا يستغرق كثيراً ويمضى وتمضى أيامه كأنها ثوان، ينتظره العشاق وكل مَن عرف الحب، ليس الحب بمعناه الشائع والمألوف، ولكنه ذلك الشعور الذى يدق له القلب وينساب له الحنين، الضيف هنا هو الشتاء الذى يقترب رويداً رويداً وتأتى معه الذكريات حلوها ومرها، يأتى بعدما أذاق صيف هذا العام البشر ألواناً من الضيق والعذاب، فيفتح ذراعيه لهم ليضمهم ويحنو عليهم مانحاً إياهم الراحة والسكينة. وفى تعاقب فصول العام الأربعة معانٍ وعِبر وإعجاز لمن يتدبر ويتأمل، فهو يشبه عمر الإنسان من طفولة وصبا فشباب ثم كبر وشيخوخة، ففى الشتاء كثير من النعم لمن ضاقت عليه الحياة فلا يرى منها إلا ما يحزنه، ها هى النسمات الباردة تعود لتحمل البشرى لمن أرهقه الصيف القاسى وتعطيه الأمل فى غد أفضل، الشتاء يشبه الفرج بعد الضيق والنور بعد زوال العتمة.

تتجدد فصول الحب والأمل مع كل شتاء يغمر الدنيا بهجة وجمالاً، لكنه دون أن يقصد يعيد إلينا الذكريات حلوها ومرها، يذكرنا بيوم مضى مع حبيب أو صديق أو رفيق لا تعوضه الأيام، مِنح وهِبات عزيزة ساقتها الأقدار لأصحاب الحظ السعيد فى غفلة من الزمان، ظن بعضهم أن الاستغناء عنها أمر يسير لكنهم أدركوا خطأهم لاحقاً بعدما تعاقبت الأيام والأشهر والسنون ولم يعوَّضوا بمثيل لهم.

حكايات الشتاء لها بريق خاص مصدره الطبيعة التى يتأثر بها الإنسان حتماً وتترك بصماتها فى جوارحه، فى ساعة متأخرة من ليلة ممطرة شديدة البرودة خرج أب حاملاً طفلته الرضيعة الباكية، قاصداً أقرب مشفى والقلق يتمالك أعصابه والعرق يتدفق كينابيع لا يعلم ما يُبكى صغيرته ويترقب أى عاقبة سيؤول إليها يومه، فى المنزل المقابل خرج شاب هو الآخر ملبياً نداء حبيبته للقاء تحت زخات المطر وومضات البرق اللامع لقضاء لحظات استثنائية اشتياقاً لها.

وإلى جوار النوافذ الزجاجية العاتية وقف الصبى متأملاً يشاهد ماذا حل بالسماء الصافية لينقلب حالها وتصب ماءها متدفقاً على رؤوس العباد من أسفلها، حالماً بمستقبل رسمه فى لوحات الخيال بعد جولات متتالية من المذاكرة، بنايات شاهقة تشبه كتاباً مليئاً بالقصص تقلب صفحاته وفى كل صفحة قصة.