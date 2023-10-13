عبدالله غلوش يكتب: 10 أشخاص.. من فضلك اعمل لهم بلوك فورا

فى مثل هذه الأوقات قد تكون أمامك فرصة ذهبية للحفاظ على صحتك الذهنية والنفسية والبدنية بالتخلص من كل ما يعكر صفو سلامك النفسى، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى.. لذلك فضلاً وليس أمراً، اقرأ السطور التالية واعمل بلوك فوراً لهؤلاء:

- الكاره لوطنه.. الشخص الذى لا يرى سوى السلبيات.. الذى يقلل من حجم أى إنجاز.. الذى يكتب مصر بحرف الثاء أو السين بدلاً من الصاد على اعتبار أن دمه خفيف، ويخفى سواد قلبه بريأكت الضحك إذا وجدك تشكر فى أى مشروع أو خدمة جديدة توفرها الدولة أو الحكومة للمواطنين.

- بتاع كله.. من يعيش فى دور الخبير الأمنى والسياسى والعسكرى والاقتصادى والاستراتيجى وناقد فنى عند اللزوم ومحلل كروى فى وقت الفراغ وعالم فى هيئة الأرصاد فى أيام المطر وشيخ كمان إذا اقتضى الأمر أنه يفتى أو يقول رأيه فى مسألة دينية.. مثل هؤلاء لن تحصل منهم على أى معلومة مفيدة وصفحاتهم مجرد هرى فى هرى.

- غاوى شير.. شخص لا يتحرى الدقة فيما يقوم بنشره على صفحته التى تكتظ بالعشرات من الشائعات والأخبار الكاذبة، ويقوم بإعادة نشرها من باب التهويل أو بحثاً عن كام لايك زيادة.

- فاضح حرمة البيت.. المرأة التى تغلط فى حق زوجها عند أى خلاف بينهما وتفضح حرمات بيتها وأسرارهما على صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، ونفس الأمر ينطبق على الزوج أيضاً إذا ما لجأ لنفس الأسلوب.

- ذو الوجهين.. الشخص الذى يحاول أن يرسم لنفسه على مواقع التواصل الاجتماعى صورة مغايرة لحقيقته على أرض الواقع.. فتجده يؤذى أحد زملائك أو أصدقائك صباحاً، وتجده يكتب حديثاً أو حكمة أو قولاً مأثوراً عن الإيثار وحب الناس ومساعدة الغير مساء.

- يراقب فى صمت.. الشخص الموجود على مواقع التواصل الاجتماعى من باب المراقبة لا من باب التواصل.. الشخص الذى يحب أن يعرف عنك كل شىء ولا يحب أن تعرف عنه أى شىء.

- مدمن الكوبى.. شخص صفحته عبارة عن بوستات وصور وفيديوهات مسروقة من صفحات أخرى وينسبها لنفسه على أنها من بنات أفكاره ووحى خياله وإبداعه.

- محدث النعمة.. الشخص الفرحان بفلوسه أو منصبه، الذى لا يُقدر ظروف الآخرين ولا أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.. مثل الفنان الذى يحرص يومياً على نشر صوره فى الطائرات الخاصة واليخوت ووسط أسطول سياراته، أو الفنانة التى تنشر عشرات الصور لها يومياً داخل «الدريسينج رووم» الخاص بها وتستعرض فساتينها وحقائبها وأحذيتها ومجوهراتها.

- المتملقون.. الشخص الذى يضع اللايكات ويكتب التعليقات على صفحات المسئولين والمشاهير والشخصيات المهمة فقط ويتجاهل باقى أصدقاء صفحته.. طمعاً فى منصب أو وظيفة نظرة رضا أو حتى «سكرين شوت» يتباهى بها أمام زملائه وأصحابه.

- قليل الذوق والأدب.. من يتصل بك على الماسنجر بدون سابق معرفة بينكما.. من يتعمد الغلط فى حق شخص تمدحه على صفحتك الخاصة.. من يعمل ريأكت ضحك على «بوست» لا يستدعى الضحك.. ومن يشمت فى وفاة شخص أو قطع رزق شخص أو أى مصيبة يتعرض لها أى شخص حتى لو كان مختلفاً معه.. من يتنمر على صور الأطفال ومن يقلل منك ويحقد على نجاحك أو نجاح أى شخص.