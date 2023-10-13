صائد دبابات بحرب أكتوبر: «قعدت 4 ساعات في بيت الرئيس السادات واتغديت معاه»

قال محمد المصري، صائد الدبابات بحرب أكتوبر، عن ذكرياته بصورة جمعته بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنَّ الصورة التقطت يوم 5 يونيو عام 1975 في افتتاح القناة للملاحة البحرية، موضحاً: «كنا على المدمرة أو اليخت 6 أكتوبر، بصحبة الرئيس السادات خلال الاحتفال بافتتاح القناة».

المصري: قعدت مع الرئيس السادات في بيته 4 ساعات

وأضاف «المصري» خلال حوراه مع الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامج «بالخط العريض» والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّه كان بالقرب من الرئيس السادات خلال هذه الفترة، قائلاً: «قعدت 4 ساعات في بيته واتغديت معاه.. وكنت مع المشير أحمد إسماعيل علي».

الرئيس السادات طلب مقابلة صائد الدبابات

وتابع صائد الدبابات في حرب 1973، مستطرداً: «ذهبت لزيارة الرئيس أنور السادات في بيته بناء على طلبه، فهو طلب مقابلة صائد الدبابات محمد المصري بصحبة المشير أحمد إسماعيل علي الذي نصحني عندما وصلنا عند الفندق: «متمدش إيدك للريس تسلم عليه، أنت فاهم يا محمد.. قولت له: أيوة، قالي فاهم إيه؟ قولت له: هو سيادته القائد الأعلى وسيادتك القائد العام وقولت له أني مجند».

وقال محمد المصري، «للأمانة والتاريخ أول ما الرئيس السادات دخل علينا وقدمني له المشير قائلاً: محمد المصري يا فندم.. راح فاتح لي ايديه الاتنين وقال لي أهلاً يا بطل أهلاً يابني وخدني في حضنه».