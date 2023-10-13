6 ألوان ترفع ثمن المنزل قبل البيع.. تعطي مساحة وتعيد الذكريات

العديد من الأشخاص يفضلون طلاء منازلهم باللون الأبيض، قبل بيعه، ظنًا منهم أنه يضفي جمالا عليه، غافلون عن أن هناك العديد من الألوان التي تساعد في رفع القيمة المالية للمنزل قبل بيعه، وذلك وفقًا لتحليل«Zillow» لألوان الطلاء لعام 2023.

ألوان ترفع سعر المنزل قبل البيع

أكثر ما يجذب العميل عند شراء لأحد المنازل، هو طلاء الجدران، لدرجة قد تصل إلى أن يدفع ما يزيد عن سعره الفعلي، خاصة عند رؤيتهم للون الرمادي الفحمي، وفق ما نشره موقع «house beautiful»، كما أن أصحاب المنازل للأنماط المريحة، عندما يذهبون لشراء منزل جديد، يبحثون عن ألوان الرمادي الداكن أو الأخضر أو الأزرق وغيرها من الألوان المحايدة.. «هذه المساحات مثيرة للذكريات بشكل لا يصدق ومن السهل أن يتخيل المرء نفسه فيها» وفق بيثاني آدامز، مديرة إحدى شركات التصميم.

«الجدران البيضاء لن تخرج أبدًا عن الأسلوب إنها توفر أساسًا جميلاً لإدخال الألوان من خلال الديكور والأثاث والفن» وفق المصمم الداخلي في هيوستن بنجامين جونستون، موضحًا أن الألوان الغنية يمكن أن ترفع سعر بيع المنزل، كما أن الميل إلى الألوان الداكنة والغنية، يأتي من التعرض للوحات المزاج والمشاريع التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن على مستوى أعمق.

الأثاث المناسب مع الألوان

اللون المحايد الشاحب، لا يتطلب قدرًا كبيرًا من المال، مثل الرمادي الداكن، خاصة أن الألوان الداكنة لها تأثير مهدئ، لذلك فإن استخدامها في غرف النوم أو أي غرفة مصممة للاسترخاء أمر منطقي تمامًا، كما أنه من السهل على مشتري المنازل المحتملين أن يتخيلوا أثاثهم الخاص، الذي يحتمل أن يكون أكثر ألوانًا، في غرف مطلية باللون الرمادي أو أي لون محايد داكن آخر.

لون الفستق من أبرز الألوان التي تساعد على رفع قيمة المنزل قبل البيع، خاصة إذا كان في المطبخ، فضلا عن أن هناك ألوانا أخرى مثل اللون الأزرق الغامق، والألوان الترابية، واللون الأخضر الغامق، جميعها ترفع من سعر المنزل قبل البيع، خاصة إذا استخدموا في أماكنهم الخاصة، مثل استخدام اللون الأسود لباب المنزل.