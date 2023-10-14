تكثيف العمل لإعلان حي عتاقة بالسويس بدون أمية

قالت سيدة رفاعي حسن، مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار في محافظة السويس، إنه يتم تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، لإعلان حي عتاقة في محافظة السويس خالٍ من الأمية بوصول النسبة به للصفر الافتراضي.

وأوضح مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار فرع السويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك توجيهات من اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بضرورة تكثيف العمل في محو الأمية وتعليم الكبار لإعلان حي عتاقة خالٍ من الأمية في أقرب وقت ممكن.

نسبة الأمية في حي عتاقة بالسويس سجلت 8,1%

وتابعت سيدة رفاعي، بأن نسبة الأمية في الحي الآن 8,1%، والوصول إلى نسبة الصفر الافتراضي المقرر بـ7% بات وشيكا، لذا كانت توجيهات اللواء محافظ السويس بضرورة تظافر جهود جميع الجهات المعنية بفضية محو الأمية في محافظة السويس، ليتم الإعلان عن حي عتاقة في السويس خال من الأمية قريبا.

التواصل مع جامعة السويس للتعاون

وأشارت سيدة رفاعي، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالسويس، إلى أنه تم العمل على استثمار طاقة الشباب، من خلال التعاون مع جامعة السويس، حيث تم مخاطبة رئيس جامعة السويس الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل، لمواصلة المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتكثيف الجهور خلال الفترة المقبلة، حيث تم وضع جدول زمني لمضاعفة وتكثيف العمل خلال الأسبوع المقبل.