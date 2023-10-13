تامر البوهي يفوز بمقعد نقيب أطباء السويس

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء في السويس، برئاسة الدكتور وائل الشرقاوي فوز الدكتور تامر البوهي بمقعد النقيب، بحصوله على أكثر من 94% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

137 طبيب شارطوا بالتصويت في انتخابات التجديد النصفي في السويس

وقال الدكتور وائل الشرقاوي رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات انه قد جرت الانتخابات اليوم الجمعة بمقر النقابة الفرعية بحي السويس في محافظة السويس بإشراف المستشار مجدي فكري، وشارك بالإدلاء بأصواتهم 137 طبيبا بينهم 133 من الجمعية العمومية لأطباء السويس و4 من الأطباء الوافدين إلي المحافظة.

البوهي يحصل علي 125 صوتا مقابل 6 للمنافس

وتابع رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات في السويس أن الدكتور تامر البوهي، قد حصل على 125 صوت فيما حصل الدكتور رضا محمدين على 6 أصوات، فيما سجلت الاصوات الباطلة صوتين باطلين فقط، فيما حسم مقعدي فوق السن للطبيب أحمد عبدالفتاح بحصوله على 122 صوت، والطبيب عمرو فرج 117 صوتا، بينما حصل الدكتور رضا محمدين على 17 صوتا.كما حسمت التزكية مقعدي تحت السن للدكتور أحمد عبدالفتاح والدكتور محمود حلمي