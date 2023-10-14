مصر تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة

تشارك مصر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة على منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة والذي يقام هذا العام تحت شعار «الماء: استدامة حياة الطيور» ويوافق 14 أكتوبر من كل عام ، حيث يتم الاحتفال به مرتين في العام خلال السبت الثاني من شهري مايو وأكتوبر، حيث يرتبط هذان اليومان بموعد هجرات الطيور التي تنطلق في بداية الصيف وبداية الخريف.

وزيرة البيئة: الاحتفال بمثابة حملة توعوية سنوية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الاحتفال باليوم العالمي للطيور يُعد بمثابة حملة توعوية سنوية تؤكد على الحاجة إلى الحفاظ على الطيور المهاجرة وموائلها، وتسليط الضوء على التهديدات التي تواجه الطيور عند الهجرة، والتعرف على الطبيعة وأهميتها وتنوعها البيولوجي وثرواتها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع ويساهم في مشاركة الفرد والمجتمع في حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن شعار اليوم العالمي للطيور المهاجرة يسلط الضوء هذا العام على أهمية الماء في حياة الطيور المهاجرة، وعلى اهمية التعاون الدولي للحفاظ عليها، واستدامة مسارات هجرتها التي تعتمد على الماء بشكل كبير، حيث تعتمد الطيور المهاجرة على المياه والموائل المرتبطة بها من البحيرات والأنهار والجداول والبرك والمستنقعات والأراضي الرطبة الساحلية؛ للتكاثر والراحة والتزود بالوقود أثناء الهجرة والشتاء، ومع ذلك، فإن زيادة الطلب البشري على المياه، إلى جانب تغير المناخ والتلوث وعوامل أخرى تهدد هذه النظم الإيكولوجية المائية الثمينة.

فؤاد: هناك ضرورة للتعاون الدولي للحفاظ على الطيور

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن الطيور تُعد سفراء عالميين للطبيعة، فهي تربطنا وتمنحنا معلومات عن بيئات مختلفة بالكوكب كما تربط الناس بالطبيعة خلال رحلاتها السنوية، للعثور على أفضل الظروف البيئية والموائل المتاحة لتغذية وتربية صغارها، وبما تتضمنه هذه الرحلات من تهديدات عديدة لتساعدنا في الحفاظ على التوازن البيئي لكوكب الأرض، وتذكرنا بأهمية العمل معا، لحمايتها والحفاظ عليها كما تجعلنا نفكر في علاقتنا العالمية مع الطبيعة ودورنا في حمايتها وحماية الطيور في العالم من آثار التغيرات المناخية لإعادة التواصل مع الطبيعة من أجل حياتنا ومستقبلنا.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر على الصعيد الوطنى قامت بالعديد من الجهود لحماية الطيور المهاجرة، ومن أهمها دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية وخصوصا قطاعات الطاقة والسياحة وذلك من خلال التنسيق المستمر مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومركز الإقليمى لكفاءة الطاقة والشركة المصرية لنقل الكهرباء في الالتزام بآلية الغلق عند الطلب في محطات طاقة الرياح بجبل الزيت للقطاع الحكومي، ما ساهم في حماية الطيور الحوامة وتقليل الفقد في الكهرباء خلال موسم هجرة.

وأضافت الوزيرة أن هناك توجها في مصر لتشجيع سياحة مشاهدة الطيور، وخاصة بمدينة شرم الشيخ، والتي بدأ الاهتمام بها وتقوم العديد من الشركات السياحية بتنظيم رحلات فى هذا المجال، بالإضافة إلى عقد العديد من المؤتمرات التى تحث على الترويج لهذا النوع المختلف من السياحة.