«ري الفيوم» تنهي تأهيل 18 مجرى مائيا واستمرار أعمال تنفيذ 22 مشروعا آخر

انتهت مديرية الموارد المائية والري بمحافظة الفيوم، من تنفيذ 16 مشروعًا للري خلال شهر سبتمبر المُنصرم، فيما يستمر العمل في 22 مشروعًا آخر، وذلك ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة وتأهيل المجاري المائية وتبطين الترع، فضلًا عن إحلال وتجديد الكباري وتكاسي الأبحر والحوائط الساندة، مع التوسع في تنفيذ مشروعات الري الحديث بهدف الحفاظ على خصوبة التربة، وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية.

وتكثف محافظة الفيوم من جهودها بالتنسيق مع عدد من الجهات مثل البنك الزراعي المصري لتقديم مميزات وحوافز وكبيرة للمزارعين، لتشجيعهم على تطبيق نظم الري الحديث في أراضيهم، لتقليل هدر المياه.

إنهاء 18 مشروع ري بالفيوم

وأوضح المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري بمحافظة الفيوم، إنّ المشروعات التي تم الانتهاء منها تضمنت 7 ترع في إدارة ري شرق الفيوم وتضمنت تأهيل ترعة الجنابية القبلية، وجنابيات بحر الجرجبة، وترعة الرجعية من الفم إلى النهاية، ومسقى خالد من الفم إلى النهاية، ترعة امتداد العدوة والوطية وترعة سراج الوسطاني، فضلًا عن إحلال وتجديد كوبري مصرف الوادي أمام عزبة السنجأ، وكوبري الملقة.

وأضاف في بيان صحفي، إنّه تم الانتهاء من أعمال الجسات الميكانيكية، لإحلال وتجديد الحائط الساند بالبر الأيسر على بحر يوسف، بطول 182 مترًا من كوبري الصوفي وحتى كوبري المطافي، وتأهيل محطة الطاجن الأولى، وإنشاء حائط خرساني على خوازيق بالبر الأيسر لبحر يوسف بطول 260 مترا من البحاري وحتى البوستة، ومن المحمدية حتى السنترال، وإنهاء أعمال إحلال وتجديد كوبري على مصرف خور دالية، وما زال العمل جاريًا في أعمال التدبيش بمداخل ومخارج الكوبري.

محافظ الفيوم يتابع مشروعات الري

وتابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تنفيذ مشروعات تأهيل المجاري المائية في زمام المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتأهيل وتبطين المجاري المائية، وتطهير المصارف والترع، حفاظًا على مياه الري ومنع هدرها، مع تكثيف العمل لضمان وصولها إلى النهايات لري الأراضي الزراعية.

تكثيف العمل في 22 مشروعا

وتابع وكيل وزارة الموارد المائية والري، إنّه يجري العمل حاليًا في تنفيذ 22 مشروعًا تتضمن الآتي:

تأهيل الترع بهندسة ري إطسا بنسبة تنفيذ بلغت 67,5%.

تأهيل الترع بهندسة ري الغرق بنسبة تنفيذ بلغت 71,27%.

تأهيل الترع بهندسة ري النزلة بنسبة تنفيذ بلغت 55,2%.

تأهيل الترع بهندسة ري يوسف الصديق بنسبة تنفيذ بلغت 67,29%.

تأهيل بحر الزربي الغربي بنسبة تنفيذ بلغت 76%.

تأهيل ترعة النقلة وترعة باغوص والأهالي من الفم إلى النهاية بنسبة تنفيذ بلغت 57%.

تأهيل ترعة منشأة عطيفة وترعة جرفس من الفم حتى النهاية بنسبة تنفيذ بلغت 35%.

تأهيل ترعة المحجرة وامتدادها من الفم حتى النهاية بنسبة تنفيذ بلغت 96%.

تأهيل ترعة عنز وجنابيتها من الفم إلى النهاية بنسبة تنفيذ بلغت 79%.

تأهيل ترعة البحر القبلي والبحر الغربي من الفم حتى النهاية بنسبة تنفيذ بلغت 46%.

تأهيل ترعة سرسنا الواطي وترعة امتداد سرسنا وترعة مسقة الشعب من الفم إلى النهاية بنسبة تنفيذ بلغت 33%.

تأهيل ترعة البحر الشرقي وترعة مسقى الكومي من الفم إلى النهاية بنسبة تنفيذ بلغت 30%.تأهيل جنابية بروة وترعة مسقة الجبل من الفم إلى النهاية.

تأهيل محطة الطاجن الأولى (أ) زمام 1600 فدانًا بنسبة تنفيذ بلغت 80%.

البدء في تدعيم ورفع كفاءة محطة المطار ومصرف الإصلاح بنسبة تنفيذ بلغت 30%.

تأهيل ورفع كفاءة تشغيل البركة الكبرى بنسبة تنفيذ بلغت 30%.

تنفيذ عملية أبو دنقاش الغربية (أ ـ ب) بنسبة تنفيذ بلغت 80%.

إحلال وتجديد تغطية مصرف أبو دنقاش بنسبة تنفيذ بلغت 20%.

تأهيل ترعة سليمان دسوقي من الفم حتى الكيلو 7,6 بنسبة تنفيذ بلغت 34%.

تأهيل ترعة مطرطارس الشرقي من الفم إلى الكيلو 5,023 بنسبة تنفيذ بلغت 50%.

إحلال وتجديد كوبري المقاتلة ك 34,4 على مصرف البطس بنسبة تنفيذ بلغت 20%.

كما يجري اعتماد محضر البت المالي للبدء في تنفيذ إحلال وتجديد الحائط الساند لبحر يوسف بطول 182 مترا في المسافة التي تقع بين كوبري الصوفي المطافي، في البر الأيسر للبحر.