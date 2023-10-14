تخصيص مليوني جنيه للانتهاء من مبنى مجمع المصالح في الدقهلية

قال متولي عبد العال، رئيس مركز ومدينة بني عبيد، إنه تقرر عقد اجتماع داخل رئاسة مركز المدينة مع مسؤولي شركة المقاولات للبدء في تنفيذ المرحلة الثالثة لأعمال التشطيب لمبنى مجمع المصالح ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2024-2023 بتكلفة 2 مليون جنيه، وجاء ذلك في حضور عاطف فؤاد نائب رئيس المركز والمهندسة إيمان الخولي مدير الإدارة الهندسية.

تنفيذ الأعمال الإنشائية لبناء مبنى المجمع على مرحلتين

وأوضح رئيس مركز بني عبيد، في بيان، أنه جرى تنفيذ الأعمال الإنشائية لبناء مبنى المجمع على مرحلتين في السنوات السابقة بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه، وتخصيص مليوني جنيه بالمرحلة الثالثة والأخيرة ضمن العام المالي الحالي، ممولة من الخطة الاستثمارية لتجهيز المبنى، ويكون جاهزا لاستقبال كل الإدارات والجهات الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين في مكان واحد.

وضع خطة عمل وسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة

شدد رئيس مركز مدينة بني عبيد على البدء في الأعمال وضع خطة عمل، وسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة والاعتمادات المالية المطلوبة للبدء في تنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المقررة الانتهاء من أعمال التشطيبات.