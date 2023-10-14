اجتماع بحزب مصر الحديثة بالشرقية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

عقد اللواء طارق عجيز الأمين العام للحزب بالشرقية ، اجتماعا مع قيادات وكوادر أمانة الحزب بفاقوس، بحضور الدكتور حمزة الشرقاوي الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور كيلاني عبدالرحمن رئيس لجنة المواطنة بالحزب وأمين فاقوس، وعدد من قيادات وكوادر الحزب، وعدد من الشباب والفتيات.

قال اللواء طارق عجيز الأمين العام لحزب مصر الحديثة بالشرقية، خلال الاجتماع، أن نشر الوعي السياسي من أهم متطلبات الفترة الحالية والتي تشهد حالة من الحراك السياسي، وصراع القوي علي المستوي العالمي، فضلاً عن إستعداد الدولة المصرية لاستحقاق الإنتخابات الرئاسية، وسبق أن أعلن حزب مصر الحديثة عن دعمه الكامل لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة جديدة، لتحقيق المزيد من الإنجازات وجني ثمار المشروعات التنموية الضخمة، التي نفذتها الدولة المصرية، في السنوات الماضية.

توعية وتثقيف المواطنين سياسيا

وأوضح اللواء طارق عجيز، أن حزب مصر الحديثة بالشرقية، يحرص دائما على توعية وتثقيف المواطنين سياسياً ،وإبراز الأفكار التي تثري الروح الوطنية لديهم، وتعلي من قيمة الوطن، والتصدي بوعي لكل الأفكار الهدامة، وإفشال كل مخططاتها، للنيل من هذا الوطن، ولكي يكون لدى المواطنين حائط صد لحرب الشائعات، التي تطلقها كيانات ودول معادية للدولة المصرية، التي وضعت كلتا قدميها علي طريق التنمية والإزدهار ،من خلال مشروعات تنموية عملاقة ،قادت الإقتصاد المصري إلى التعافي، بعد سنوات من التراجع، حتي قدوم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيساً لجمهورية مصر العربية، وإتخاذه للعديد من القرارات الشجاعة للإرتقاء بالوطن ، مما يفرض علي جموع الشعب المصري، أن تقف خلف فخامة الرئيس، في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار الدكتور حمزة الشرقاوي الأمين العام المساعد للحزب إلى أن مصر تواجه حملات شرسة من الداخل والخارج وهذه الحملات يجب أن يتم مواجهتها بالوعي الجماهيرى ، وحزب مصر الحديثة بالشرقية يسعى بقياداته وكوادره وأعضائه إلى توضيح الحقائق ومواجهة تلك الحملات بكل ما أوتينا من قوة ، مؤكداً إن الإنتخابات الرئاسية ستكون نموذجاً للممارسة الديمقراطية، وستعكس أمام العالم صورة الشعب المصري الذي يدرك دقة المرحلة الراهنة ومتطلباتها في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من أزمات وتحديات متصاعدة، تتطلب توحيد الجبهة الداخلية، والعمل بكل جدية من أجل تخطيها دون أن تؤثر على أمن وإستقرار هذا الوطن.

وأكد الدكتور كيلاني عبدالرحمن رئيس لجنة المواطنة بالحزب وأمين فاقوس ، أن الدولة المصرية تواجه عدداً من التحديات الكبيرة التى تقتضى إلتفافاً من كافة المواطنين خلف القيادة السياسية، مشيراً إلى أنه بالإصطفاف نستطيع تجاوز التحديات، وكلنا أمل فى أن مصر بقيادتها السياسية تستطيع تجاوزها مع وجود وعى جماهيرى بخطورة المرحلة الحالية التى يعانى فيها العالم أزمات عدة أثرت قطعاً على الشأن المحلى المصرى.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والحوار الجاد مع الحضور والإجابة على استفساراتهم.