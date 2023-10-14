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لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية يحصدون المراكز الأولى في البطولة الأفريقية للرماية

كتب:

محمد مجدي
05:41 م | السبت 14 أكتوبر 2023
القوات المسلحة

القوات المسلحة

فى إطار حرص القوات المسلحة على استمرار دورها فى تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتاهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى عاليًا خفاقًا بمختلف المحافل الرياضية، شارك (23) لاعبًا ولاعبة من أندية المؤسسات العسكرية ضمن تشكيل المنتخب المصرى للرماية والمكون من (45) لاعبًا ولاعبة فى البطولة الأفريقية للرماية بمشاركة (250) لاعبًا ولاعبة يمثلون 15 دولة، وتحصل لاعبو ولاعبات أندية المؤسسات العسكرية على (22) ميدالية متنوعة من إجمالي عدد (38) ميدالية حققها المنتخب المصرى للرماية.

أربعة لاعبين يحجزون بطاقة التاهل المباشر لأولمبياد فرنسا 2024

كما نجح أربعة لاعبين فى حجز بطاقة التأهل المباشر لأولمبياد باريس 2024، حيث حقق المقدم إبراهيم أحمد محمد لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب الميدالية الذهبية برماية البندقية (50 م)، وحققت النقيب/ الزهراء شعبان معبد لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب الميدالية الذهبيةبرماية البندقية (50 م)، كما نجح الملازم أول/ عمر أكيد محمد لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب الميدالية الذهبية برماية مسدس سريع (25 م) ، كما حصد اللاعب/ محمد حمدى السيد لاعب نادى طلائع الجيش الميدالية الذهبية برماية البندقية (10 م)، وبذلك يصبح عدد المتأهلين رسمياً لأولمبياد باريس 2024 من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية (9) لاعبين.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة على الجهد المبذول فى تحقيق الإنجازات الرياضية فى كبرى المحافل الرياضية العالمية، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة لأجيال قادمة من الأبطال الرياضيين والشباب الذين ترعاهم القوات المسلحة كنموذج يُحتذى به لكل شباب الوطن.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.