معلومات عن بديل عبدالمنعم في الأهلي.. هل يخطفه الزمالك في اللحظة الأخيرة؟ (فيديو)

التغيير سنة حتمية في كرة القدم، إذ تتبدل أحوال بعض الأندية عند لحظة رحيل أحد ركائزها الأساسية، لذلك يسعى الأهلي لتحصين صفوفه من تلك الأزمة، بالبحث عن البديل الأنسب للاعب محمد عبدالمنعم، الذي ارتبط اسمه بالرحيل، بعد اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته، وبينها دوريات أوروبية.

لن يكون الأمر يسيرًا على مسؤولي الأهلي، للحصول على خدمات لاعب قادر على تعويض رحيل محمد عبدالمنعم، لذلك بدأ المارد الأحمر رحلة البحث عن البديل مبكرًا، بمساعدة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي يظن أنه وجد ضالته بين صفوف بيراميدز، بعدما أشار إلى ضرورة التحرك نحو أسامة جلال مدافع السماوي.

أسامة جلال يعد أحد الأوراق الرابحة داخل بيراميدز، والركيزة الأكثر أهمية وفاعلية وتأثير في حسابات جايمي باتشيكو مدرب الفريق السماوي، الذي لا يفكر في الاستغناء عن اللاعب، الذي جدد عقده قبل أشهر قليلة، في ظل تمسك مسؤولي النادي بالإبقاء عليه لأطول فترة ممكنة، لكن اللاعب يرغب في بدء تجربة جديدة.

الزمالك قرر عدم الوقوف في وضع المتفرج، وقرر التحرك تجاه اللاعب أيضًا، رغم عدم وجود مجلس إدارة في الوقت الحالي، لكن من خلال الاستعانة بوكلاء مفوضين من المرشحين لانتخابات الزمالك، من أجل الحصول عليه في الوقت الحاسم، بحسب الإعلامي هاني حتحوت.

من هو أسامة جلال لاعب بيراميدز وهدف الأهلي الجديد؟

بدأ أسامة جلال مشواره داخل المستطيل الأخضر، من صفوف إنبي تحت 23 عامًا، عام 2016، وذهب في رحلة إعارة مبكرة إلى صفوف بتروجيت، قبل أن يعود مجددًا، عام 2017، ولم يمر عامًا وذهب إلى مصر المقاصة، تألق بشكل كبير ليلفت أنظار بيراميدز الذي حصل على خدماته عام 2021، ومنذ تلك اللحظة بات أهم العناصر الدفاعية في منظومة الفريق السماوي.

معلومات عن أسامة جلال صفقة الأهلي المرتقبة

الاسم: أسامة جلال.

العمر: 26 عامًا.

الطول: 1,84.

المركز: قلب دفاع.

القيمة السوقية: مليون يورو.

مبارياته مع بيراميدز: 61 مشاركة.

أهدافه مع بيراميدز: 3 أهداف (تمريرة).

مبارياته مع المنتخب: مرة وحيدة مع المنتخب الأول.