دوي صافرات إنذار في عدة مناطق بأوكرانيا

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في منطقتي خاركيف ودنيبروبيتروفسك، وفي الأجزاء الخاصة لسيطرة أوكرانيا في مقاطعتي «زابوريجيا» و«دونيتسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت «موسكو»، أعلنت في عام 2022، ضمها «زابوريجيا» و«دونيتسك» إلى جانب«لوجانسك» و«خيرسون»، إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء.

وكانت القوات الأوكرانية، قصفت أراضي «مقاطعة دونيتسك» الواقعة جنوب شرق البلاد، 11 مرة، باستخدام 36 طلقة ذخيرة، من عيارات مختلفة بينها 155 و152 ملم، ما أسفرت عن إصابة إصابة امرأة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوتي» الروسية.

ميركور: الأهداف الرئيسية للضربات الروسية هي خنادق ومخابئ ومقرات القوات الأوكرانية

من جانبه، قال موقع «ميركور» الإخباري الألماني، إن الأهداف الرئيسية للضربات الروسية هي خنادق ومخابئ ومقرات القوات الأوكرانية، مضيفا في تقرير، إن القنابل الانزلاقية الروسية تتجاوز بسهولة الدفاعات الجوية الغربية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح «ميركور» الإخباري الألماني، أن القذيفة قادرة على تدمير مبنى مكون من 14 طابقا أو ترك حفرة بحجم حوض سباحة، مشيرا إلى أن وزن القذيفة يبلغ 1500 كيلو جرام.

وتابع الموقع الإخباري، أن أوكرانيا ليس لديها وسيلة فعالة لمواجهة هذه القنابل أو إسقاطها، وأضاف موقع «ميركور» الإخباري الألماني، أن اختيار موسكو لمثل هذه القنابل بدلا من قذائف المدفعية، يتأتى من رغبتها في إطالة أمد الأزمة الأوكرانية إلى الحد الذي تستسلم فيه كييف والغرب.