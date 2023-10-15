«صحة الشرقية»: الإفراط في تناول الألبان يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، عن عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، منها تناول كميات أكبر من حليب الألبان.

وأوضحت المديرية خلال نشرة توعوية، أن هناك أدلة محدودة تشير إلى أن تناول كميات أكبر من حليب الألبان يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، كما يزداد خطر الإصابة مع الاستخدام المتكرر لمنتجات الشعر الكيميائية.

علاقة صبغات الشعر بالإصابة بسرطان الثدي

وأضافت، تشير دراسة حديثة، نشرتها المعاهد الوطنية للصحة في عام 2019، إلى أن النساء اللاتي يستخدمن صبغات الشعر الدائمة وأدوات فرد الشعر الكيميائية أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي مقارنة بالنساء اللاتي لا يستخدمن هذه المنتجات لتجنبها اثر في تجنب تأثيرها الضار.

وأوضحت أن التمارين الرياضية تعزز جهاز المناعة وتساعد علي الحفاظ على وزن تحت السيطرة مما يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، كما إن اتباع نظام غذائي مغذي قليل الدهون (30 جراما أو أقل) مع الكثير من الفواكه والخضروات الخضراء والبرتقالية يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

هل تسبب الأشعة السينية ألما على الثدي؟

وحول ما يتردد عن أن تصوير الثدي بالأشعة السينية مؤلم، قالت المديرية: «يقوم التصوير الشعاعي للثدي بضغط الثديين ويمكن أن يسبب أحيانا إزعاجا طفيفا لفترة قصيرة جدا من الزمن قد يكون من الأفضل إجراء الأشعة بعد انتهاء الدورة الشهرية بأسبوع بالإضافة إلى تناول عقار الأسيتامينوفين قبل إجراء الأشعة بساعة».

وأشارت إلى أن الكشف المبكر بالماموجرام يقلل من عدد الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي، ويعد آمنا لأن جرعة الاشعة المستخدمة بالتصوير ضئيلة.

ونصحت عند الذهاب لعمل الماموجرام، بعدم إجراء تصوير الثدي في الأسبوع الذي يسبق الدورة الشهرية أو أثناء الدورة الشهرية.