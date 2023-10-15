كيف تتصرف حال عدم وجود اسمك في كشوف الناخبين؟.. إليك الحل

خلال إجراء الانتخابات الرئاسية، هناك العديد من المشاكل التي قد تواجه الناخبون، من ضمنها عدم وجود اسم الناخب في كشوف التصويت، لذلك تجيب «الوطن» خلال السطور التالية، ماذا يجب على الناخب فعله في حالة عدم وجود اسمه في كشوف الناخبين؟، وما موانع التصويت لا تنطبق عليه؟.

أسباب عدم وجود اسم الناخب في كشوف الناخبين

يمنع إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل، ولذا يجب إجراء التعديل قبل صدور قرار الدعوة، ويمكن التعديل حسب سبب المنع على النحو التالي:

- إذا كان سبب المنع هو جهة العمل، يتم التوجه إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات بما يثبت عكس ذلك.

- أما إذا كان سبب المنع هو الجنسية، يمكن التوجه إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات بما يثبت الحصول على الجنسية المصرية، ومرور 5 سنوات أو أكثر من تاريخ الحصول عليها.

- في حال أن سبب المنع هو صدور حكما قضائيا نهائيا، يمكن التوجه إلىة مكتب النائب العام للتحقق واتخاذ الإجراء اللازم.

- في حال أن سبب المنع هو أن العنوان غير محدد بالبطاقة، مع العلم بأن صاحب الرقم القومي له عنوان بجمهورية مصر العربية يمكن إثباته، يمكن التوجه للسجل المدني لتعديل البيانات المثبتة بالرقم القومي.