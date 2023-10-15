حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز الشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالشرقية، حملة إزالة بقرية برمكيم التابعة للوحدة المحلية بجميزة بني عمرو، وأسفرت عن إزالة غرفتين وسور وكونتر صاج على مساحة نصف قيراط بحيز زراعة برمكيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة لإزالة التعديات في مشتول السوق

وفي مركز مشتول السوق تم التصدي في المهد لحالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية لـ3 غرف بنطاق الوحدة المحلية بنبتييت، وتم إزالتها الفورية، وكذلك الوحدة المحلية بالمُنير تم إزالة سور بالدبش الأبيض بدون ترخيص.

وفي حي ثان الزقازيق، تم إزالة الإعلانات غير المرخصة والعشوائية بشارع عز الدين حافظ وخلف المستشفى القديم حفاظاً على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

إزالة أبنية مخالفة

وفي مركز بلبيس بالوحدة المحلية كفر أيوب، تم إزالة بناء مخالف بالدبش الأبيض بناحيه الكتيبة غرب لمبنى بمساحة 80 مترا، على نفقة المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مدينة القرين تم إزالة شدة خشبية مخالفة في المهد بهدف صب سقف دور ثاني مخالف بدون ترخيص بمنطقة أبو نصار بالقرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.