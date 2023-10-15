«صحة مطروح»: انتظام الدراسة في «تمريض سيوة» 22 أكتوبر

أعلنت مديرية الصحة بمطروح عن انتظام الدراسة بمدرسة التمريض في واحة سيوة للدفعة الجديدة الصف الأول الثانوي الفني للتمريض بدءا من الأحد المقبل 22 أكتوبر الجاري، بعد الانتهاء من جميع إجراءات التقديم اللازمة.

موعد تقديم الأوراق في مدارس التمريض

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأحد، إنه تحدد موعد تقديم أصول الأوراق الخاصة بالطلبة الجدد في مدارس التمريض، والمتقدمين للعام الدراسي 2023-2024، للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة لمديرية الصحة بمطروح بحد يوم 16-10-2023.

تعليمات مدرسة التمريض في سيوة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان، أنه على جميع أولياء أمور الطلبة الجدد والذين حضروا جميع الاختبارات والقومسيون الطبي التوجه إلى المدرسة التي تم التقدم للالتحاق بها في واحة سيوة، على أن يجري تقديم أصول أوراق الملف الخاص بالطالب والتي تم تقديم صورة منه عند التقديم في البداية، وذلك في الفترة من الاثنين الموافق 16-10-2023 وحتى يوم الخميس الموافق 19-10-2023، وتقديم إیصال دفع المصروفات عن طريق الفيزا، وفي حالة عدم تسليم الأوراق في الفترة المحددة يتم استبعاد المتقدم من قوائم القبول.