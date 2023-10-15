رابط نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني بالعراق.. تعرف على الخطوات

حصلت نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني لعام 2023 في العراق، على اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات بهذه النتائج، وقد ظهرت في الوقت على الحالي علي موقعين التربية العراقية وموقع «نتائجنا».

رابط نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني بالعراق

وأعلنت وزارة التربية العراقية أن رابط نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني بالعراق ظهرت، وأن عمليات تصحيح امتحانات الصف السادس الإعدادي الدور الثاني تمت بنجاح، ومن المتوقع أن تكون نسب النجاح في هذا العام مرتفعة، مما يعكس الأداء الجيد للطلاب.

وأعلنت الوزارة أيضًا أنه لن يكون هناك دور ثالث للامتحانات، وستجرى الامتحانات فقط في الدور الثاني، ومن المتوقع أن تكون نسب النجاح في هذا العام أعلى من العام الماضي.

خطوات الحصول على نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني بالعراق

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي خطوات استخراج رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني بالعراق، وتأتي كالتالي:-

1. قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنـــــــــــا

2. أو قم بزيارة موقع نتائجنا من هنـــــــــا.

3. سجل الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

4. ستظهر لك العديد من الخيارات، اختر نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الثاني.

5. ادخل بعض البيانات المطلوبة مثل رقم الجلوس الخاص بالطالب والشعبة وغيرها من البيانات الأخرى.

6. تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة ثم اضغط على زر استعلام.

7. ستظهر لك النتيجة ويمكنك طباعتها للحفظ.