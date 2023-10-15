أستاذ علوم سياسية: الإعلام الإسرائيلي لا يعمل برؤية واضحة ويضلل المعلومات

قال الدكتور بلال الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية، إن الإعلام الإسرائيلي لا يعمل برؤية واضحة وكل ما يفعله هو تعبير عن حالة ارتباك، إذ يعظم الخسائر الفلسطينية ويضلل المعلومات.

تحقيق نزوح جانب كبير من قطاع غزة

وأضاف عبر مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ عمليات التضليل تشمل تعظيم خسائر الفلسطينيين وشيطنتهم بمظاهر لا تمثل الحقيقة، موضحا أنه في ظل الحديث عن حرب برية وتكثيف القصف، فإن العدوان الإسرائيلي يأمل بتحقيق نزوح جانب كبير من قطاع غزة يقدمه للمجتمع الإسرائيلي.

وتابع: «كلما زاد القصف يظن أنه قد يخفف من وطأة الحرب البرية على جنوده، حيث يقوم العدوان الإسرائيلي بتسوية الأرض في المناطق التي يود دخولها وكأنه يريد حربا برية دون أن يكون هناك بنايات وبشر، وهذا الأمر لن يُكتب له النجاح من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي».

الإعلام الإسرائيلي يؤكد أن حكومته فاشلة

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يواجه شعبا بأكمله وبنيته الجماعية، وبالتالي فإنه لا يواجه جماعة مسلحة يمكن القضاء عليها، مشددًا على أن الإعلام الإسرائيلي يؤكد أن حكومته فاشلة ونتنياهو جرى إعدامه سياسيا، موضحًا أن النخبة السياسية الإسرائيلية تدرك أن بنيامين نتنياهو يستدعيها الآن في محاولة للتستر على الفشل الذي حلّ بهذه الحكومة والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إذ أنه من الشخصيات الأكثر أنانية في النخبة السياسية الإسرائيلية، ويريد جر إسرائيل إلى مواجهة طويلة.