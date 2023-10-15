نادي الأسير: قوات الاحتلال تحتجز عمال غزة بمعسكر «عناتوت» دون محاكمة

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في فلسطين، في بيان لها اليوم الأحد، أنه وفقا للمعطيات الأولية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز معظم عمال غزة في معسكر «عناتوت»، دون محاكمة أو حتى تمثيل قانوني، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت الهيئة، في البيان، أنه وفق هذا الإجراء من قبل قوات الاحتلال، يكون العمال رهن الاحتجاز وليس الاعتقال، مع الإشارة إلى أن أعدادهم وأسماءهم لم تتضح بعد.