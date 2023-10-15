إيمان عز الدين: الصحة أمانة وهبة ربانية ويمكن أن يدمرها الإنسان بالإهمال

أوضحت الإعلامية إيمان عز الدين، أن أسوأ أنواع الخيانة، هي خيانة الصحة، فخيانة الصديق قد تعوض، لكن الصحة لا تعوض، ولا يمكن عودتها بأموال العالم كله، فهي تاج على رؤوس الأصحاء.

خيانة الصحة هي أسوأ أنواع الخيانة

فيما أكدت الإعلامية منى عبدالغني، خلال تقديم برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، بقناة «سي بي سي»، أن الصحة أمانة، قد أعطانا الله إياها، ويمكن أن يدمرها الإنسان، عند إهماله لها، لذا يجب الانتباه جيدًا لصحة الجسد، التي لا تعوض إن ضاعت.

يقسم الله الأرزاق بين البشر

وأوضحت «عبد الغني»: «لا يجب أن يضحي الإنسان بصحته، فالرزق بيد الله، يحدده لكل شخص، لذا لا يجب أن يبذل الشخص جهدًا، فوق طاقته وقدراته، حتى لا تضيع صحته، ويصبح عاجزًا عما كان يقوم بفعله».

وعبرت الإعلامية مها الصغير، أن الصحة من النعم، التي اعتادنا على وجودها، لذا يجب أن يقدر الشخص هذه النعمة جيدًا، فقد لا يعرف أهميتها، إلا عندما تذهب منه، ولا يستطع استعادتها بأي ثمن.