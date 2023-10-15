الاحتلال الإسرائيلي يقصف مطار دمشق مجدداً وسط محاولات إعادته للخدمة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مطار دمشق الدولي مجدداً، مساء اليوم الأحد، في الوقت الذي لازالت فيه كوادر وزارة النقل والشركات والمؤسسات الإنشائية والفنية وطواقم الطيران المدني مستمرة في العمل لإصلاح الأضرار الناجمة عن استهداف المطار في وقت سابق.

تعليق مدير الطيران المدني في مطار دمشق الدولي

وأوضح مدير عام الطيران المدني في مطار دمشق الدولي، باسم منصور، في تصريحات لـ «البعث ميديا»، أنه لا يوجد أي أضرار بشرية أو حتى مادية بالطائرات الموجودة، وأن الأضرار تركزت في المدرجات وبعض التجهيزات الملاحية والإنارة للمهابط، مبيناً أن 5 طائرات بقيت في ساحات المطار لعدم وجود إمكانية لإقلاعها بسبب خروج مدرجات المطار عن الخدمة.

اعتذار للمسافرين بعد قصف مطار دمشق الدولي

وبعد تجدد القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، تقدم مدير الشؤون التجارية في السورية للطيران، سامر كوسا، بالاعتذار لجميع المسافرين على متن الخطوط الجوية السورية، في ظل الظرف القاهر الذي تسبب به الاعتداء الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي.

وأكد أن المؤسسة أصدرت تعميماً لكافة مكاتبها بمعالجة تذاكر السفر المحجوزة على متن السـورية للطيران بكل مرونة وتيسير، وسيتم تحويل كافة التذاكر على المقطع الجديد بالسعر ذاته ودون أي فارق مالي إضافي، وكذلك السماح باستعادة قيمة أي تذكرة نقداً لمن يرغب بإلغاء تذكرته بغض النظر عن أي قيود.

قصف مطار دمشق بعد أسبوع من بداية طوفان الأقصى

يأتي القصف الإسرائيلي المتواصل على المطارات السورية، ومنها مطار حلب الدولي، ومطار دمشق الدولي، يومي الجمعة والسبت، بعد نحو أسبوع من انطلاق عملية «طوفان الأقصى»، التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال وعدد من المستوطنات الإسرائيلية.