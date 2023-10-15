حملات مكبرة لنظافة وتجميل الحدائق قبل الشتاء في بورسعيد

نظمت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، حملات مكبرة على مدار اليوم، لنظافة وتجميل الحدائق ورفع كفائتها، قبل دخول فصل الشتاء بمختلف مناطق المحافظة.

وأعلن الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، أنه جرى تنفيذ خطة الحي بتطوير وتجميل ورفع كفاءة الحدائق الخضراء والمسطحات والميادين والمتنزهات والأحواض والجزر الوسطي والجانبية والميادين، بنطاق الحي قبل دخول فصل الشتاء.

ري وقص النجيل

وأوضح رئيس حي المناخ، أنه جرت أعمال الصيانة والنظافة والتجميل والري وقص النجيل وأعمال الحدية، وتقليم الأشجار وزراعة نباتات الزينة في حدائق المناخ بالمنطقة السابعة الشعبية، وحدائق ومسطحات الخضراء بالمنطقة الأولى، وحديقة الشجرة بمنطقة العاشر من رمضان، وحديقة 6 أكتوبر بامتداد شارع الناصر، وحديقة علم الدين بامتداد شارع الناصر.

وأشار «بكري» إلى أن أعمال النظافة والتجميل، جاءت بمشاركة فريق العمل الميداني لإدارة الحدائق، برئاسة المهندسة نهي البدوي، مؤكدا استمرار أعمال النظافة والتجميل على مدار اليوم.

تقليم الأشجار ونزع الهيش

في الوقت ذاته، شدد اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، على أن إدارة الحدائق مستمرة في تنفيذ خطة العمل، من خلال تواجد عمال الحدائق بالمسطحات الخضراء والجزر الوسطى بمحيط مساكن منخفض التكاليف «الجبانات»، مؤكدا أنه جرى تسوية النجيلة وتقليم الأشجار ونزع الهيش ورفع المخلفات، بمساعدة معدات إدارة النقل الميكانيكي التابعة لمجلس المدينة، وجارٍ استكمال الأعمال بالمناطق المحيطة.

وأشار «عامر» إلى أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة مجلس المدينة في التطوير، ورفع الكفاءة التي تشهدها المدينة.