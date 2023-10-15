عميد «علوم سياسية بني سويف»: العدوان الإسرائيلي سيؤدي إلى مشكلات اقتصادية عالمية

قالت الدكتورة نجلاء بكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن العدوان الإسرائيلي ضد المواطنين العزل في غزة له تأثيرات اقتصادية سلبية كثيرة على المواطن نفسه.

وأضافت «بكر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر تتجه إلى دعوة وحشد كل القوى الدولية للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ونبذ التصفيات العرقية التي يقوم عليها العدوان الإسرائيلي.

المجتمع الدولي يعاني ركوداً وتضخما وارتفاع أسعار بعد الأزمة الأوكرانية

وأوضحت أن المجتمع الدولي يعاني ركوداً وتضخم وارتفاع أسعار بعد الأزمة الأوكرانية الروسية، ولكن نشب العدوان الإسرائيلي والتي حشدت له أمريكا والدول الأوروبي لدعم إسرائيل، ومن ثم هذا سينتج عنه المزيد من المشكلات الاقتصادية.

ارتفاع سعر البترول

ولفتت إلى أن سعر البترول ارتفع أمس 2.5 دولار ووصل إلى 3.5 دولار حاليا، وهذا سيؤدي إلى مشكلات اقتصادية ضخمة ستصيب الدول الغربية وأمريكا، وبالتالي من مصلحة هذه الدول إيقاف هذه الحرب.