10 سنوات إنجازات.. «وادي حوضين» مشروع متكامل في صحراء البحر الأحمر

مشروع «وادى حوضين» بصحراء مدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر أحد إنجازات الدولة في تحويل الصحاري إلى مجتمع عمراني متكامل ينتج مزرعة سمكية ومجمع دواجن ومزارع للقمح والشعير، وصوبات زراعية، وأبراج للحمام، ومزرعة للإبل ومصنع شاي وذلك باستخراج مياه من الآبار باستخدم الطاقة الشمسية.

مشروع وادي حوضين جنوب البحر الأحمر

أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع وادي حوضين بمدينة الشلاتين أحد إنجازات الدولة في إنشاء مجتمع زراعي عمراني متكامل يهدف إلى إقامة مجتمعات حديثة مستقرة وخلق فرص عمل للشباب، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، بهدف توفير الخضروات والفواكة الطازجة لسد احتياجات محافظة البحر الأحمر.

وادي حوضين الأول من نوعه

وكشف محمد العزوري مسؤل بمشروع وادي حوضين أن المشروع نموذج ناجح لكيفية الاستفادة من المياه المالحة نظرا للاتجاه العالمي لتوفير المياه العذبة وندرتها بالمحافظة، إذ يعد أول نموذج في مصر يقام على استخدام المياه المالحة «محاكاة توزيع المياه، إذ نجحت محافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع وزارة الزراعة وأكاديمية البحث العلمي في إعداد خطة شاملة لتحويل المياه المالحة إلى مياه عزبة والاستفادة من مياه الابار باستخدم الطاقة الشمسية.

وأشار إلى استخراج المياه بواسطة الطاقة الشمسية واستخدام نظام متكامل لمعالجة وتحلية المياه الجوفية بالمنطقة إذ جرى تركيب محطة طاقة شمسية قدرة 32 كيلو وات لزوم تشغيل المزرعة السمكية نهارا، و2 مولد قدرة 50 كيلو وات.

وأوضح أن المشروع يضم 20 صوبة زراعية بإجمالي عدد 50 فدانا وعدد 6 أحواض مزارع سمكية من خلال معالجة الأثر البيئي للمياه المالحة و18 صوبة لاستدامة الخضروات وزراعات نبات المورينجا وتجفيفها من خلال المجففات الشمسية ومصنع شاي ومزرعة لتربية الأبل وتوفير العليقة الخضراء من نباتات القطف الذي ينمو على المياه ومجمع دواجن ومزارع للقمح والشعير وأبراج للحمام.