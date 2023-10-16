تصرف مفاجئ من فلسطيني عند سماع النشيد الوطني المصري: أحلى بلاد الدنيا (فيديو)

مشهد مؤثر تداولته عديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، لرجل فلسطيني، يعبر عن حبه الشديد لمصر وأهلها، بصورة عفوية منه، بعد سماع النشيد الوطني المصري أثناء بثه على التليفزيون، وهو ما وثقته ابنته عبر منصة «تيك توك».

تفاصيل فيديو الرجل الفلسطيني

خلال الفيديو المتداول عبر «تيك توك»، يظهر صوت ابنة الرجل الفلسطيني، خلف كاميرا هاتفها المحمول، وتحاول توثيق لحظة تحية والدها للنشيد الوطني المصري، بينما يقف الأب المسن وهو يؤدي التحية لمصر أمام التليفزيون.

وتقول ابنة الرجل الفلسطيني في الفيديو، أثناء توثيق هذا المشهد العفوي لوالدها: «بابا كان بيقول تحيا جمهورية مصر العربية»، لتستكمل حديثها موجهة سؤال لوالدها قائلة: «بابا كنت بتقول إيه من شوية؟ مش أنت فلسطيني؟»، ليرد عليها: «طبعًا»، ومن ثم تستكمل تواصل الانبة أسئلتها لأبيها: «أومال إيه اللي أنت بتعمله ده؟»، ليرد الأب الفلسطيني: «مصر مصر.. أجمد وأحسن بلد في الدنيا، وأحسن شعب في الدنيا كمان»، فترد الابنة على والدها: «طب أقعد خلاص»، لينهي حديثه: «السلام لسه ماخلصش».

تفاعل كبير مع الفيديو

أبدى عدد كبير من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك»، تأثرهم بالفيديو، من خلال التفاعل القوي معه، وجاءت من بين التعليقات، «ربنا يبارك في عمره»، «أنا مصرية وبقولك أنت فوق راسي يا بابا ومصر تتشرف بيك»، «محلاه ربي يبارك فيه، شعور كل عربي أصيل نحو مصر الغالية»، «أنت أحسن راجل في الدنيا كلها وكل المصريين بيحبوك»، «إن شاء الله النصر قريب»، «ربنا يبارك في عمره وإن شاء الله نصلي جميعا في القدس قريبا».

وكانت الفتاة الفلسطينية، قد نشرت مقطع الفيديو الخاص بوالدها عبر حسابها على «تيك توك»، وأرفقت عليه تعليقًا قائلة: «الدم فلسطيني والقلب مصري».