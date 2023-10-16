كيفية المشاركة في البرنامج القومي لتنمية الصعيد.. الشروط وآخر موعد للتقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم المدني والإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، أن آخر موعد للالتحاق بالبرنامج القومي لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة سيكون يوم 25 أكتوبر الجاري.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، شروط الالتحاق بالبرنامج وكيفية الالتحاق والمحافظات المستهدفة، وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة .

شروط الالتحاق بالبرنامج القومي لتنمية الصعيد

- المرحلة العمرية للمشاركين من 18 لـ35 عاما.

- أن يكون المشارك من أبناء المحافظة التي سيتم تنفيذ المبادرة بها.

- عدم المشاركة في النُسخ الثلاثة السابقة من البرنامج.

- عدم التقدم بفكرة المبادرة من خلال أي برنامج مبادرات داخل وزارة الشباب والرياضة.

المحافظات المستهدفة من البرنامج

- الفيوم.

- بني سويف.

- المنيا.

- أسيوط.

- سوهاج.

- قنا.

- الأقصر.

- أسوان .

- الوادي الجديد.

- البحر الأحمر.

- مطروح.

- شمال سيناء.

- جنوب سيناء .

كيفية التسجيل في البرنامج القومي لتنمية الصعيد

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه على الراغبين في التسجيل بالبرنامج القومى لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية، التسجيل من خلال الرابط التالى https://forms.office.com/r/LMWXCiAJGq

وفي حالة قبول الاستمارة الخاصة بك يتم الرد من خلال (البريد الإلكتروني أو رقم الواتس) المسجل على الاستمارة، لحضور المعسكر التدريبي الخاص بالبرنامج ومعرفة كافة تفاصيل المرحلة القادمة.

ويستهدف البرنامج القومي لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية، تنمية القدرات التنموية لدى الشباب والشابات من أبناء محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لابتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية.