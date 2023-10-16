56 مليار جنيه مكاسب سوقية بالبورصة المصرية في منتصف التعاملات

شهدت أخبار مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعًا ملحوظًا في أداء المؤشرات في منتصف تداولات اليوم الاثنين 16-10-2023 وسط مكاسب سوقية 56 مليار جنيه، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.04%، في منتصف التعاملات عند مستوى 20942.4 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.01% عند مستوى 3789.58 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.83%، عند مستوى 5748.23 نقطة، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

البورصة المصریة الیوم الاثنين 16-10-2023

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 1.3 مليار جنيه، عبر التداول على 227.03 مليون سهم، وتنفيذ 40.040 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 56 مليار جنيه، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في منتصف التداولات نحو 1.440 تريليون جنيه، وفقًا لبيانات البورصة.

يُذكر أنّ تعاملات البورصة أمس، اختتمت على ارتفاعات جماعية، ومكاسب سوقية 32 مليار جنيه.