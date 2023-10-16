سقوط أمطار خفيفة على مدن كفر الشيخ.. والعظمى تسجل 30 درجة مئوية

سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وكذلك على سواحل المحافظة الواقعة على مياه البحر الأبيض المتوسط في البرلس، بينما تظهر في السماء السحب المنخفضة، والتي تنذر بسقوط أمطار على مدار اليوم.

أمطار على السواحل في كفر الشيخ

وشهدت السواحل الشمالية لمحافظة كفر الشيخ، هطول أمطار متوسطة، خاصة على مدن البرلس وسيدي سالم وبلطيم ومطوبس والرياض، كونها مراكز ومدن ساحلية، بينما تشهد حركة الصيد بمياه البحر الأبيض المتوسط بالبرلس، حالة من الترقب لحالة الطقس على مدار الساعة، خاصة لنشاط حركة الرياح.

حالة الطقس المتوقعة في كفر الشيخ

بينما سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في محافظة كفر الشيخ، حسبما صدر عن هيئة الأرصاد المصرية، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى 17 درجة مئوية، كما سجلت نسبة الرطوبة 46 كيلومترا في الساعة، وسرعة الرياح 18 كيلومترا في الساعة.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات الساحلية التي تطل على مياه البحر الأبيض المتوسط بطول 118 كيلومترا، والتي ينشط بتلك السواحل مهنة الصيد.