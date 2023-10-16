رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تحرير 13 محضرا تموينيا في حملات مكبرة على الأسواق بكفر الشيخ

كتب:

خير الله فؤاد
05:34 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
حملات رقابية على الأسواق

حملات رقابية على الأسواق

شنت اللجان الرقابية التابعة لعدد من مجالس المدن والقرى في محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عدد من الحملات التموينية على المحلات التجارية والأسواق العامة، وكذلك محلات الأسماك الحية والمجمدة، وكذلك محلات الجزارة الحية والمجمدة، ومصانع الألبان، بهدف حماية المستهلك من أي حالات غش تجاري أو تلاعب في الأسعار.

تحرير 13 محضرا تموينيا

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أنه وجه بتكثيف عدد من الحملات الرقابية التابعة لمجالس المدن والوحدات المحلية، والتي أسفرت عن تحرير 13 محضراً متنوعاً اليوم الاثنين، وذلك لضبط مخالفات غذائية وحالات تلاعب في الأسعار، وكذلك عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين داخل بعض المحلات التجارية.

حملات رقابية وتموينية مستمرة في كفر الشيخ

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملات التموينية في الإقليم مستمرة على مدار الشهر الجاري، بهدف حماية المستهلك من جشع بعض التجار، ومحاربة الاحتكار والغلاء، حتى يشعر المواطن بحالة رضاء تام، وسط توافر السلع الغذائية واللحوم والأسماك  بالأسواق، بكميات كبيرة للغاية.

اقرأ المزيد:

«تموين كفر الشيخ»: ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك وحالات غش تجاري

«تموين كفر الشيخ»: ضبط 52 حالة غش تجاري وسلع منتهية الصلاحية

«تموين كفر الشيخ»: ضبط 34 حالة غش تجاري وسلع منتهية الصلاحية

«تموين كفر الشيخ»: ضبط 19 مخالفة غش تجاري ونقص في رغيف الخبز