تحرير 13 محضرا تموينيا في حملات مكبرة على الأسواق بكفر الشيخ

شنت اللجان الرقابية التابعة لعدد من مجالس المدن والقرى في محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عدد من الحملات التموينية على المحلات التجارية والأسواق العامة، وكذلك محلات الأسماك الحية والمجمدة، وكذلك محلات الجزارة الحية والمجمدة، ومصانع الألبان، بهدف حماية المستهلك من أي حالات غش تجاري أو تلاعب في الأسعار.

تحرير 13 محضرا تموينيا

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أنه وجه بتكثيف عدد من الحملات الرقابية التابعة لمجالس المدن والوحدات المحلية، والتي أسفرت عن تحرير 13 محضراً متنوعاً اليوم الاثنين، وذلك لضبط مخالفات غذائية وحالات تلاعب في الأسعار، وكذلك عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين داخل بعض المحلات التجارية.

حملات رقابية وتموينية مستمرة في كفر الشيخ

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملات التموينية في الإقليم مستمرة على مدار الشهر الجاري، بهدف حماية المستهلك من جشع بعض التجار، ومحاربة الاحتكار والغلاء، حتى يشعر المواطن بحالة رضاء تام، وسط توافر السلع الغذائية واللحوم والأسماك بالأسواق، بكميات كبيرة للغاية.