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خبيرة تغذية تنصح بتنظيم مواعيد الطعام واختيار المناسب للجسم

كتب:

شروق مراد
05:40 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
الدكتورة سحر خيري عميدة المعهد القومي للتغذية

الدكتورة سحر خيري عميدة المعهد القومي للتغذية

شددت الدكتورة سحر خيري عميد المعهد القومي للتغذية، على ضرورة تناول الخضار، خصوصًا الورقيات، مشيرة إلى أنه يمكن تناول أي نوع من الطعام شريطة أن يكون بكميات صغيرة، والابتعاد عن تناول كميات كبيرة، حتى لا تؤثر بشكل سلبي على الجسم، فبدلًا من تناول كميات كبيرة من الشيكولاتة، يفضل أخذ قطعة صغيرة، وبهذا الشكل يستطيع الشخص الحصول على ما يريده من الطعام، دون أي آثار سلبية على الجسم.

تنظيم تناول الطعام ومواعيد الأكل

وأكدت «خيري» خلال حوارها، ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة  cbc، على ضرورة تنظيم تناول الطعام، وهو شيئ مهم، ذلك عبر تنظيم مواعيد للأكل، ويمكن إجراء التحاليل، لمعرفة إذا كان هناك مشكلة، في تناول الجسم لتناول طعام معين، قد يكون له آثار سلبية على القولون، لذا فإن معرفة الجسم لما يحتاجه، يجعله قادرا على مقاومة للأمراض، وتفادي العديد من المشاكل الصحية، التي قد يكون منبعها الأكل الخاطيء.

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