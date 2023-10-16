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طلاب «طب طنطا» يتبرعون بالدم للفلسطينيين: واجبنا تجاه الأشقاء

كتب:

رفيق محمد ناصف
تصوير:

ماهر العطار
06:30 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
طلاب جامعة طنطا يتبرعون بالدم للأشقاء الفلسطينيين

طلاب جامعة طنطا يتبرعون بالدم للأشقاء الفلسطينيين

نظمت كلية الطب جامعـة طنطـا برئاسة الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حملة التبرع بالدم بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة طنطا، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية العاجلة لدولة فلسطين الشقيقة لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

دعم الشعب الفلسطيني 

أكد الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، أن إدارة الكلية نظمت هذه الحملة في إطار حرصها على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم المساعدة والمساندة لهم وتضامنا إنسانيا مع أهالي قطاع غزة ولتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح.

المشاركة المجتمعية 

وأوضح عميد الكلية أن كلية الطب بجامعـة طنطـا بصفتها مؤسسة علمية ومنبر للسلام تدعو كافة منتسبي الكلية للتبرع بالدم، مشيدا بمشاركة عدد كبير من منتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، موضحاً أن الحملة تستمر لمدة أسبوع بدءا من اليوم.

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