عدد التأييدات والتزكيات للمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم، القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للقرار رقم 24 لسنة 2023، كما أعلنت القائمة النهائية لعدد التأييدات والتزكيات للمرشحين المحتملين.

وتستعرض «الوطن»، حسبما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، قائمة تأييدات المواطنين وتزكيات أعضاء مجلس النواب للمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024:

المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

عدد تأييدات المواطنين: مليون و130 ألفًا و105 نماذج تأييد.

عدد تزكيات مجلس النواب: 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران

عدد تأييدات المواطنين: لم يقدم المرشح للهيئة الوطنية للانتخابات عدد التأييدات.

عدد تزكيات مجلس النواب: 30 تزكية من أعضاء النواب.

المرشح الرئاسي المحتمل عبدالسند يمامة

عدد تأييدات المواطنين: لم يقدم المرشح للهيئة الوطنية للانتخابات عدد التأييدات.

عدد تزكيات مجلس النواب: 27 تزكية.

المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر

عدد تأييدات المواطنين: 68 ألفًا و71 نموذج تأييد.

عدد تزكيات مجلس النواب: 46 نموذج تأييد.