«التعليم»: مسابقة تكميلية لتعيين 30 ألف معلم.. شروط التقديم 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها بصدد البدء في إجراءات إعلان مسابقة للمعلمين أخرى لاستكمال العدد المخصص للوزارة لتعيين الـ30 ألف معلم، حيث يحق لكافة المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم لهذه المسابقة.

وتناشد الوزارة كافة المعلمين المتقدمين للمسابقة بضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقطـ وعدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في المسابقة التي تتم في إطار من الاجراءات المنضبطة التي تستهدف انتقاء أفضل وأكفأ المعلمين.