المرشحون المحتملون للانتخابات الرئاسية يستعدون للدعاية ويعرضون ملامح برامجهم

يستعد المرشحون المحتملون للانتخابات الرئاسية، لوضع خطة الدعاية الانتخابية المنتظر انطلاقها مطلع الشهر المقبل، حيث يعمل المرشحون على وضح استراتيجيات شاملة للترويج لبرامجهم الانتخابية التى تهدف لحصد أكبر عدد من التأييدات من قِبل المواطنين والتى تؤهلهم للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.

«يمامة»: الأولوية للأزمة الاقتصادية

وعقد الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح عن حزب الوفد، اجتماعاً تنظيمياً بالحزب بحضور الدكتور ياسر الهضيبى السكرتير العام، وبدأ الاجتماع بالوقف دقيقة حداد، وقراءة «الفاتحة» على أرواح شهداء الشعب الفلسطينى، وإدانة العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة.

وكشف رئيس «الوفد» بعض ملامح البرنامج الانتخابى قائلاً: «نحن أمام أزمة حقيقية تحتاج إلى إصلاح اقتصادى ولا يوجد إصلاح اقتصادى إلا مع إصلاح سياسى، وهذه مشكلة مصر منذ عام 1952 وخوض الانتخابات واجب وطنى من أجل إحداث إصلاح سياسى حقيقى، خاصة أن الدولة تحتاج إلى وزارة إنقاذ، وتضافر الجهود من أجل إنقاذ البلد وتفعيل الإصلاح السياسى، وسأعتمد على صون سيادة القانون والديمقراطية والحقوق والحريات والفصل بين السلطات، وهذا يعنى أن الجميع يخضع للقانون، لذلك سيكون هناك تعديل فى الدستور فيما يخص النصوص السياسية، وخاصة فترة الرئاسة، وعودتها إلى أربع سنوات للفترة الواحدة».

«زهران»: نهتم بالحقوق والحريات

من جهة أخرى، استقبل المرشح فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، مجموعة من رموز العمل الحقوقى ومنظمات حقوق الإنسان فى مصر، لبحث التطورات السياسية الراهنة، والموقف العام من الانتخابات الرئاسية، وأهم ملامح البرنامج السياسى للمرشح، وأهم القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات التى يتناولها ويتبناها فى خطابه السياسى.

«عمر» يعلن برنامجه

وفى السياق نفسه، نظَّمت الحملة الانتخابية للمرشح حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى مؤتمراً صحفياً، لم ينتهِ حتى «مثول الجريدة للطبع»، أعلنت فيه عن تفاصيل البرنامج الانتخابى للمرشح.

وكان «عمر» قد تقدم بأوراق ترشحه يوم الجمعة الماضى، بعد أن حصل على التزكيات اللازمة للترشح من قِبل أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى إنهائه لكافة الكشوفات الطبية التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن شروط الترشح.