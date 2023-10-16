ختام ناجح للمؤتمر الثاني للتأهيل والتعافي للرياضيين وذوي الهمم

اختتمت فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الدولي الثاني للتأهيل والتعافي، الذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية ( الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير) والإدارة العامة لعلم النفس الرياضي ( الإدارة المركزية للطب الرياضي).

ورش عمل خاصة لأخصائيي العلاج الطبيعي

وتضمن المؤتمر إقامة ورش عمل، خاصة لأخصائيي العلاج الطبيعي داخل مصر والعاملين في الأندية والاتحادات الرياضية، لشرح كل الأمور المتعلقة بإصابات الملاعب، من خلال نخبة من الخبرات والكوادر في الطب الرياضي على المستوى العالمي.

كما شهد المؤتمر ورش عمل لـ ذوي القدرات الخاصة، لكيفية تأهيلهم والعمل على دمجهم في المجتمع المصري بالشكل السليم، حيث إنهم أبرز الفئات التي تحظى باهتمام واسع من جانب الدولة، لذلك يُعد المؤتمر خطوة بناءة تسعى لتحويلهم لفئة قادرة على التعايش والإنتاجية وزيادة دمجهم بالمجتمع.

أحدث التقنيات العالمية في مجالات التأهيل والتعافي

كما تم عرض أحدث التقنيات العالمية في مجالات التأهيل والتعافي في كل القطاعات الطبية على هامش المؤتمر، الذي شهد مشاركة فعالة من أطباء وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي، من أجل تدريبهم واطلاعهم على أحدث التقنيات العالمية في المجالات الطبية.

وأشاد الحضور من الدول المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني للتأهيل والتعافي، بالمستوى التنظيمي لفعاليات المؤتمر، حيث أكدوا أن مصر تمتلك قدرة تنظيمية على مستوى عالمي، وقادرة على تنظيم كل الأحداث الكبرى في كافة المجالات.

وقال الدكتور صلاح سيد علي استشاري العلاج الطبيعي للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ومقرر المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي، إن المؤتمر شهد حضور كثيف من طلاب كليات العلاج الطبيعي، من أجل التعرف على أحدث التقنيات في مجالات التأهيل والتعافي، والاستفادة من الكوادر الطبية التي تواجدت في النسخة الثانية من المؤتمر.

وأوضح أن النسخة الثانية من المؤتمر شهدت نجاح كبير واشادات من كل المحاضرين الأجانب خلال المؤتمر، بالمستوى التنظيمي، كما أن جلسات المؤتمر تناولت العديد من القضايا الطبية الهامة والتي تخدم قطاع كبير من المجتمع المصري، وليس الرياضيين فقط، من أجل إطلاع الكوادر الطبية المصرية على أحدث الأبحاث على المستوى العالمي.

فيما أكد الدكتور إبراهيم الزهيري عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة الحياة ورئيس اللجنة العلمية في المؤتمر الدولي للتأهيل، أن المادة العلمية في المؤتمر شهدت تناول العديد من الأبحاث الجديدة على الساحة العالمية، وتم مناقشتها جميعا وطرحها ومناقشتها خلال جلسات المؤتمر .

وتابع أن المؤتمر حرص على تدريب الكوادر المصرية الطبية بالشكل الأمثل على أحدث التقنيات وكيفية التعامل مع كل الإصابات والمشكلات التي تواجههم، خلال ورش المؤتمر والدورات التأهيلية التي شهدت مشاركة كبيرة من كل القطاعات المصرية.