جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مركزًا للدفاع المدني بغزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، أن متحدث الدفاع المدني الفلسطيني قال للقاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال استهدف صباح اليوم مركزا للدفاع المدني بقطاع غزة.

يذكر أن وزير الخارجية، سامح شكري، أعلن أن مصر ستقيم مؤتمرا دوليا للسلام في مدينة شرم الشيخ، السبت 21 من أجل مناقشة تهدئة الأوضاع في غزة، بعد استمرار القصف الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر، وارتفعت أعداد الشهداء في فلسطين إلى أكثر من 2700 شخص وسط آلاف من المصابين وانهيار أحياء كاملة في قطاع غزة، في ظل استمرار قصف إسرائيلي دون الاستماع إلى الدعوات الدولية التي تطالب بالتهدئة من أجل إدخال المساعدات إلى غزة.