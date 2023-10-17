عاجل.. استشهاد 50 فلسطينيا جراء قصف على رفح وخان يونس

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، صباح اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 50 فلسطينيا، استشهدوا وأصيب مئات آخرين، جراء قصف إسرائيلي، استهدف منازل في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ11 على التوالي، استهدافها المدنيين في قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء جدد يضافون إلى الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس الاثنين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء إلى 2837 في غزة والضفة الغربية المحتلة، موضحة أن 2778 شهيدا سقطوا في القطاع غزة، وأكثر من 10 آلاف مصاب.

وفي ‏‎الضفة الغربية المحتلة، استشهد 59 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 1250 آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسيمة «وفا».

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وفي وقت سابق، استشهد 25 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في رفح الفلسطينية.

وكانت قوت الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت، في وقت سابق م اليوم الثلاثاء، منزلا في دير البلح، وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 أطفال وأصيب آخرون، فيما استهدفت طائرات الاحتلال، منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وجددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية للمدينة.

وفي إطار سياسة الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 14 فلسطينيا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.