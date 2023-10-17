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مصادر طبية فلسطينية: 100 شهيد جراء قصف قوات الاحتلال لرفح وخان يونس فجرا

كتب:

شريف سليمان
08:56 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
شهداء من فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير

شهداء من فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بسقوط 100 شهيد جراء قصف الاحتلال لرفح وخان يونس فجرا، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. 

وفي وقت سابق، أكّد السفير الفلسطيني بالقاهرة، إنَّ القطاع الصحي في غزة انهار، ولم يعد قادرا على تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين، ويجري معالجتهم بالدور وعلى التوالي، وحسب طبيعة كل حالة مع الحالات الأخرى، مشيرًا إلى أنَّ إسرائيل ترفض النداءات لفتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات المقدمة من مصر ودول شقيقة وصديقة أخرى.

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