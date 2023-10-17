الكشف الطبي على 583 مواطنا بالمجان في قافلتين بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزي إيتاي البارود والدلنجات، قافلتين طبيتين، إحداهما بقرية النقراش التابعة لوحدة قرية النبيرة في إيتاي البارود، تم خلالها تقديم خدمات طبية لـ363 من أهالي القرية في مختلف التخصصات، وعمل 33 نظارة طبية.

قافلة طبية في الدلنجات

كما تم تنظيم قافلة طبية مماثلة بقرية جزاير عيسى بمركز الدلنجات، ضمت عددا كبير من الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، منها الباطنة والأطفال والنساء والأسنان والرمد والجلدية والعظام والتحاليل، مع صرف العلاج وعمل نظارات وتم الكشف على 220 مواطنا من أهالي القرية.

تكثيف القوافل الطبية

تأتي القوافل الطبية في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إذ وجهت بضرورة تكثيف القوافل الطبية للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة، والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتلبية كل احتياجاتهم في مختلف القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم.