الأسعار نزلت 30%.. هبوط كبير في 3 سلع لا يستغني عنها البيت

بدأت العديد من السلع في التراجع بشكل كبير بسبب جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الرئيسية، وسجلت 3 سلع رئيسية لا غنى للبيت عنها أسعارًا منخفضة بلغت قيمتها 30% وهي الأرز والطماطم والبصل.

انخفاض أسعار الطماطم

انخفض سعر الطماطم أكثر من 30 % وتراوحت الأسعار ما بين 5 إلى 8 جنيهات للمستهلك مقارنة بما كانت عليه في السابق 20 جنيهًا للكيلو بحسب سوق العبور والأسواق المحلية الأخرى، ويرجع ذلك إلى كثرة المعروض في السوق ودخول محصول عروة الشتوية للأسواق ما ساهم في زيادة المعروض بشكل كبير.

انخفاض أسعار البصل

البصل من السلع التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضية، ولكن بدأت أسعاره منذ أيام في الانخفاض التدريجي، بحسب الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، وشهدت أسعار البصل اليوم الثلاثاء 17-10-2023، انخفاضًا في سوق العبور، بالتزامن مع قرار الحكومة بمنع تصدير البصل بدءًا من اليوم 1 أكتوبر ولمدة 3 أشهر، ليصل سعر كيلو البصل اليوم بين 11 و14 جنيهًا للكيلو اليوم في سوق العبور.

انخفاض سعر الأرز

سجل سعر الأرز المعبأ اليوم 22 جنيهًا في المحال التجارية أي للمستهلك بحسب رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وأرجع الانخفاض في أسعار الأرز إلى موسم الحصاد الشهر الماضي.

وأضاف «شحاتة» في حديثه لـ«الوطن»، أنَّ سعر طن أرز الشعير انخفض أيضًا وسجل نحو 11 ألف جنيه وتراجع أكثر من 1000 جنيه خلال أسبوع، بحسب توضيح رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، وسجل الأرز الشعير ذات الحبة العريضة نحو 13 ألفًا بينما سجل الأرز ذات الحبة الرفيعة نحو 11 ألف جنيه.