انطلاق المؤتمر العالمي للإفتاء بحضور علماء ووزراء ومفتين من 100 دولة غدا

تنطلق فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء، الذي تعقده دار الإفتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الأربعاء، تحت عنوان: «الفتوى وتحديات الألفية الثالثة»، وبحضور علماء ووزراء ومفتين من 100 دولة وبمشاركة أممية واسعة.

عرض فيلم تسجيلي عن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم

وصرَّح الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم بأنَّ المؤتمر سيشهد على مدار يومين العديدَ من الفعاليات المهمة، إذ ستنطلق الفعاليات الساعة 9 صباحًا وستشهد الجلسة الافتتاحية عرضًا لفيلم تسجيلي حول الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وأهداف المؤتمر والتحديات التي تواجهها الفتوى في الألفية الثالثة.

مشاركة أممية كبيرة

وأضاف أنَّ كلمة دولة رئيس الوزراء، سيلقيها الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، فيما سيلقي كلمة الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وسيلقي كلمة الكنيسة المصرية نيافة الأنبا أرميا، كما سيلقي كلمة «القدس» والدكتور محمود صدقي الهباش، قاضي قضـاة فلسـطين، ومستشـار الرئيـس الفلسطيني للشـئون الدينيـة، ويلقي كلمة منظمـة التعـاون الإسلامي معالـي الدكتـور قطـب سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكلمة عن الوفود المشاركة يلقيها معالي الدكتور يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، فضلًا عن كلمة للشيخ عبداللطيف دريان مفتي لبنان، وكلمة للدكتور عمر الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

وأشار «نجم» إلى أنَّ المؤتمر يحظى بمشاركة أممية كبيرة، إذ سيلقي كلمة الأمم المتحدة ميجيل موراتينوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الممثل السامي لحوار الحضارات، وتلقي كلمة المفوضية الأوروبية السيدة ماريـون لاليـس، منسـقة مكافحـة كراهية المسلمين فـي المفوضية الأوروبية ببروكسل.

أوضح مستشار مفتي الجمهورية أنَّ نقاشات جلسات المؤتمر تدور حول ثلاثة محاور، المحور الأول يتضمن: «تحديات الألفية الثالثة تحديد المناطات وبناء طرائق المواجهة»، والثاني يدور حول: «الفتوى والتحديات الفكرية والأخلاقية»، والثالث يناقش: «الفتوى والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني».

ولفت إلى أنَّه سيتمّ في ختام المؤتمر الإعلان عن إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات المهمة، منها الْمَعْلَمَة الِمْصَرِيَّة لِلْعُلُومِ الْإِفْتَائِيَّةِ لتصل إلى 90 مجلدًا، وكذلك إِصْدَار مِيثَاقِ شَرَفٍ لِدُورِ الْفَتْوَى فِي مُوَاجَهَةِ تَحَدِّيَاتِ الْأَلْفِيَّةِ الثَّالِثَةِ، وأيضًا إطلاق بوابة I Fatwa.org، وإعلان الفائز بجَائِزَة الْإِمَامِ الْقَرَافِيِّ، فضلًا عن العديد من المشروعات الأخرى كإِنْشَاء مَرْكَزِ اسْتِشْرَافِ الْمُسْتَقْبَلِ الْإفْتَائِيِّ، وكذلك الْإِعْلَان عَنْ مُنْتَدَى الْعُلَمَاءِ الْمُخْتَصِّينَ بِقَضَايَا الْأَقَلِّيَّاتِ الْمُسْلِمَةِ وَفَتَاوِيهَا، وغيرها من المبادرات والمشروعات.