رئيس جامعة سوهاج يشارك الطلاب لعبة «بينج بونج» في صالة الألعاب الرياضية

شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الطلاب لعبة «البينج بونج»، خلال تفقده صالة الألعاب الرياضية بكلية التربية، يصاحبه نائبيه الدكتور عبد الناصر يس، والدكتور خالد عمران، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، في مقر الجامعة الجديدة.

«النعماني»: الرئيس يهتم بالطالب الجامعي

وأشار رئيس الجامعة، إلى الاهتمام الكبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالطالب الجامعي، وتقديم أوجه الدعم كافة له، وأهمية تدشين جسور التواصل المباشر مع الشباب، باعتبارهم محورًا استراتيجيًا في بناء الجمهورية الجديدة، موضحا ان القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بالانشطة الطلابية، مشددا على هذا الدعم غير المسبوق أسهم بشكل كبير في تطوير وصقل مهارات الطلاب، ورفع مستوى الأنشطة الرياضية في مصر.

وأوضح «النعماني» أن الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية شاملة ومشجعة للطلاب، لتعزيز الروح الرياضية والاجتماعية والثقافية بين الطلاب، لافتا إلى أهمية مشاركة الطلاب في الفعاليات والأنشطة كافة التي يجرى تنظيمها بهدف تكوين مجتمع طلابي قوى متطور، وتوفير أجواء تحفيزية، لانخراط الطلاب في الأنشطة الرياضية.

الدعوة للمشاركة في الأنشطة الطلابية

وقال الدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة تؤمن بأهمية الأنشطة الطلابية وممارستها، بهدف بناء جيل على قدر كبير من تحمل المسؤولية، يستطيع مواجهة تحديات المستقبل، والمساهمة في بناء المجتمع، داعيا الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة كافة التي تنظمها الجامعة، وتسهم في اكتسابه مهارات متعددة للنجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية والاجتماعية.