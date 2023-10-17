 تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع في عدد من السلاسل الغذائية بالقليوبية

تفقد محافظ القليوبية سير تطبيق مبادرة خفض الأسعار الأساسية في عدد من السلاسل الغذائية بمدينة كفر شكر لرفع العبء عن كاهل المواطن، ومن بينها دلتا ماركت التابع للشركة العامة لتجارة الجملة لوزارة التموين، وهايبر كازيون وهايبر الدكان.

وقال محافظ القليوبية، إنّه يتفقد بشكل يومي السلاسل الغذائية في مدن المحافظة، ويتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطري، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع؛ لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أى ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف محافظ القليوبية، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15% إلى 25% وهي سلع السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، والتي تم تطبيقها السبت الماضي.

وكلف محافظ القليوبية، مسؤولي مديرية التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمعارض والمنافذ الاستهلاكية الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.