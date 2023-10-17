ما رأي الشرع في عمل الخميس والأربعين للمتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب التفرقة بين أمرين لا يوجد في الشرع ما يسمى بالخميس، ويوجد فقط العزاء أول وثان وثالث يوم، ولا عزاء بعد الثلاثة، هكذا قال النبي محمد، صلى الله عليه وسلم.

3 أيام لتلقي العزاء

أكد «فخر» خلال حواره، ببرنامج «فتاوي الناس»، على قناة «الناس»، أن الشرع حدد 3 أيام لتلقي العزاء، لمراعاة سفر بعض المعزين، أو قد يكون هناك شخص، لم يعرف الخبر.

إعداد الطعام صدقة على المتوفي

أضاف «فخر» أنه يمكن إخراج صدقة على المتوفي، بإعداد الطعام وتوزيعه، على الفقراء المساكين، حتى الأهل والأصدقاء بنية الصدقة، وفي هذه الحالة لا مانع.